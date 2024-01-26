Москва, 26 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Киевский режим надеется с помощью атаки ВСУ на российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на котором в Белгород везли пленных украинских бойцов для обмена, подогреть в мире угасающий интерес к кризису на Украине. Об этом 26 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Совершая подобные злодеяния, киевский режим надеется подогреть затухающий интерес мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объёмы финансовой помощи и оружейных поставок», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что без финансовой, материальной и политической поддержки Запада, получаемой Киевом, такого рода теракты были бы невозможны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители Запада не осудили на Совбезе ООН киевский режим за теракт в отношении российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Представитель Кремля подчеркнул, что Киев не первый раз уничтожает своих людей и начал это последовательно делать с 2014 года.

Ранее в этот же день чёрные ящики сбитого ВСУ Ил-76 доставили в спецлабораторию на экспертизу. Представитель экстренных служб рассказал, что состояние бортовых самописцев пригодно для расшифровки.

Украинские военные 24 января сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными для обмена, а также российским экипажем из шести человек и троих сопровождающих. Никто из них не выжил.

МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку украинской армии на российский самолёт. В Минобороны подчеркнули, что Киев прекрасно знал, что пленных бойцов ВСУ везут в Белгород для обмена.