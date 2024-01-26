Варшава, 26 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши вернули статус единственного достоверного отчёта о причинах авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском докладу, согласно которому причиной трагедии стали действия польского экипажа, сообщило 26 января оборонное ведомство.

See OTRS ticket for details Катастрофа польского Ту-154 в Смоленске

Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского.

«Единственным обязательным документом, определяющим ход и фактические причины катастрофы, является итоговый отчёт от июля 2011 года о расследовании авиационного происшествия Ту-154М <…> подготовленный комиссией по расследованию авиационных происшествий Государственной авиации», — говорится в заявлении минобороны Польши.

Данный отчёт официально отменили в 2018 году. Сейчас же документ вновь опубликовали на сайте минобороны.

Ведомство 19 января 2024 года назначило группу для оценки работы подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы. Группа состоит из экспертов, которые должны оценить надежность, законность и экономическую эффективность действий, предпринятых бывшим подкомитетом минобороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154 под Смоленском.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года польский Сейм принял резолюцию, в которой обвинил Россию в причастности к крушению лайнера под Смоленском в 2010 году. Крушение Ту-154М расследовала совместная российско-польская комиссия. Польша не согласилась с выводами комиссии, что самолёт разбился из-за непрофессиональных действий польского экипажа.

После смены правительства в Польше 22 января 2024 года сообщили о прекращении действия соглашения о сотрудничестве при составлении иска против России по делу об авиакатастрофе. В этой связи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была против политизации Польшей смоленской катастрофы.