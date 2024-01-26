Челябинск, 26 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Чемпиона России по боксу 2021 года Андрея Стоцкого в ходе бытового конфликта расстреляли из травматического пистолета в Челябинске. Об этом 26 января сообщили в региональном управлении МВД.

Данил Айкин/ТАСС Андрей Стоцкий

«Установление обстоятельств инцидента, произошедшего в Ленинском районе Челябинска между двумя мужчинами, в результате которого один из них обратился в медицинское учреждение, взято на контроль руководством УМВД», — привело слова представителя правоохранителей «РИА Новости».

В управлении отметились, что, по предварительной информации, конфликт, произошедший в ночь на 26 января, носил бытовой характер, а его участники ранее были знакомы. Оперативники ищут второго участника конфликта, личность которого удалось установить.

В федерации бокса Челябинской области рассказали, что нападение на боксёра произошло в ночь на 26 января, в данный момент он находится в медучреждении с незначительными повреждениями ноги и его здоровью ничего не угрожает. Спортсмен после консультации с врачами собирается выехать на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области.

Как сообщало ИА Регнум, между жителями подмосковных Люберец 23 января произошёл конфликт со стрельбой. Полицейские начали проверку после инцидента, выявив данные о нём в интернете.

Один из гостей на свадьбе в Карачаево-Черкесии 20 января устроил стрельбу и случайно попал в семилетнюю девочку. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. На мужчину составили административный протокол, ему грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.