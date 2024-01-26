Москва, 26 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России для наращивания спутниковой группировки в 2024 году запустят 18 ракет-носителей, доложил 26 января на Едином дне приемки военной продукции заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в течение 2023 года ВКС провели семь запусков ракет в интересах Минобороны. В том числе на земную орбиту вывели космические аппараты картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации.

«Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка космических войск <…> Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей», — сообщил Криворучко.

Министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки заявил, что Военно-строительный комплекс сфокусировался на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре 2023 года на совещании по развитию космической отрасли заявил о необходимости кратно нарастить российскую спутниковую группировку в короткие сроки. Он подчеркнул, что это нужно делать при сотрудничестве государства с бизнесом. Российский лидер также призвал наладить серийное производство космических аппаратов.

В июне 2023 года Путин на встрече с военкорами сообщил, что Россия находится на пятом месте в мире по численности космической группировки. Он добавил, что её нужно наращивать.