Херсон, 26 января, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Херсонской области в отношении 19-летнего россиянина за осквернение Государственного флага Российской Федерации, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным собеседника агенства, житель посёлка Чаплынка снимал на видео как тушит окурки о российский флаг, а затем выложил ролик в соцсети. Правоохранители начали проверку после появления видео, а по её итогам приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в ходе обыска у молодого человека дома обнаружили взрыватель от артеллирийского снаряда 152-мм.

В ноябре 2023 года ИА Регнум сообщало, что в Норильске полицейские установили личности подростков, потушивших пламя на мемориале «Вечный огонь». Символ воинской славы на площади Памяти Героев осквернили два школьника 10 и 11 лет. Сами мальчики заявили, что им было любопытно, можно ли затушить огонь снегом.