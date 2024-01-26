Москва, 26 января, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Близкие звезды фильма «По щучьему велению» и «Слово пацана» Никиты Кологривого сообщили ИА Регнум, что после публикации личных данных на скандальном украинском сайте «Миротворец» актёр сменил номер телефона. Украинская база данных выложила на своей странице соцсети актёра, а также его номер. Чтобы избежать нежелательных звонков Кологривый сменил номер.

Владимир Федоренко/РИА Новости Актёр Никита Кологривый

«После публикации личных данных, а также номера телефона артиста в базе «Миротворец», Никита решил ограничить себя от нежелательных звонков. Сначала он заблокировал телефон от незнакомых номеров, а потом вообще решил поменять номер, потому что на старый уже начали названивать неизвестные», — рассказали ИА Регнум в окружении актера.

26 января стало известно, что актера Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворец». Основными претензиями портала, который незаконно публикует личные данные якорбы «врагов» Украины, стали высказывания Никиты о бойцах СВО и съёмки сериала в Крыму. В этом году в Сети вирусилось видео, где Кологривый благодарит участников СВО за возможность заниматься своим любимым делом в безопасности. Также актёру приписали «проникновение на оккупированные территории» — несколько лет назад Никита снялся в сериале «Чёрная весна» в Крыму. Съёмки проходили в Коктебеле и Феодосии.

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В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве причин в базе указали: «ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления». В МИД России при этом отметили, что внесение Ким Чен Ына в базу украинского сайта не сможет посеять раздор между Москвой и Пхеньяном