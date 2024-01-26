Москва, 26 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Постановка комплекса «Сармат» на дежурство и передача Воздушно-космическим силам ВС России ракетоносцев Ту-160М и комплексов С-500 — основные задачи оснащения войск на 2024 год, заявил 26 января замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Министерство обороны РФ

«В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск являются: завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН комплекса «Сармат», поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ — атомного подводного крейсера «Князь Пожарский», — сообщил замглавы Минобороны, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

Помимо этого Криворучко выделил как важные задачи соблюдение графиков поставок самых востребованных вооружений и техники, наращивание производства и поставок ракет и боеприпасов, в том числе гиперзвуковых, развитие средств радиоэлектронной борьбы и артиллерии, средств разведки и контрбатарейной борьбы.

В то же время замминистра обороны подчеркнул важность изучения вооружений и техники противника и совершенствование характеристик собственных образцов с учётом полученных знаний и опыта специальной военной операции. По оценке Криворучко, есть уверенность, что все задачи будут безусловно выполнены.

Замминистра также доложил, что поставки приоритетных вооружений в армию в 2023 году выросли в пять раз. По данным Криворучко, объём финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос вдвое, в 2023 году — на 24%, а по итогам прошлого года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских бойцов в зоне СВО благодаря росту производства основных видов вооружений и боеприпасов. Глава ведомства подчеркнул, что техника и средства поражения своевременно поступают в зону СВО.