Москва, 26 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В настоящее время идут активные работы по увеличению дальности полёта сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс». Об этом 26 января рассказал журналистам гендиректор — генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», участник «Союзмаша») Александр Леонов.

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«У нас перспективы развития «Оникса» есть. В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности», — сказал он.

Генеральный конструктор отметил, что пока не готов сказать конкретные цифры, однако заверил, что работы по увеличению дальности полёта «Оникса» идут активно.

Ракетами «Оникс» оснащают надводные корабли и подводные лодки, также их использует береговой ракетный комплекс «Бастион»

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинские средства ПВО не могут сбить российские ракеты «Оникс». По его словам, российские ракеты летят на большой скорости и на малой высоте, а на марше могут подниматься высоко для экономии горючего.