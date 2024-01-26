Харьков, Украина, 26 января, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Харькова проголосовали за переименование 65 улиц, которые, по их мнению, были связаны с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Иван Шилов ИА Регнум

До этого городская администрация представляла список подлежащих переименованию объектов. Часть улиц получат «исторические названия», некоторые назовут в честь украинских военных.

Многие из этого списка получат названия в честь украинских городов и географических объектов. Однако некоторые из них находятся на территории ДНР или Крыма, вхождение которых в состав России Киев отказывается признавать.

Так, в Харькове появятся Авдеевская улица, Бахмутский (Бахмут — украинское название города Артёмовска в ДНР) проезд, Соледарский и Угледарский переулки, а также Судакский и Инкерманский переулки.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в планах властей переименовать порядка 400 улиц, но делать это будут постепенно, чтобы избежать массовой путаницы.

Горсовет выносит на голосование переименования партиями от десяти до нескольких десятков.

Сейчас в городе уже нет улиц Маяковского, маршалов Ивана Конева и Юрия Бажанова, лётчика Валерия Чкалова, проспекта Героев Сталинграда.

Вместо них появились улицы, названные в честь убитых в 2022 году во время боев в Мариуполе боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ликвидированного в 2016 боевика формирования «Карпатская сечь», участвовавшего в военной операции Киева против жителей Донбасса.

Из названия Харьковского планетария убрали имя первого космонавта Юрия Гагарина, а с фасада здания Харьковского академического драматического театра — имя поэта Александра Пушкина.

Как сообщало ИА Регнум, процесс массового сноса памятников на Украине начался в 2015 году, когда киевский режим принял закон о «декоммунизации».

Сначала нападкам подверглось советское наследие, со временем в стране стали сносить памятники русским политическим деятелям и представителям культуры.

К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о происходящем на Украине, заявлял, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков.

Он отмечал, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.