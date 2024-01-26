Ливерпуль, Великобритания, 26 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп в конце текущего сезона покинет команду. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ливерпульского клуба.

Дмитрий Голубович

«Немецкий специалист заявил, что оставит должность главного тренера «Ливерпуля» по завершении нынешнего сезона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с Клоппом из команды уйдут его помощники Петер Краветц и Пепейн Лейндерс.

«Я люблю абсолютно всё в этом клубе, я люблю всё в городе, я люблю всё в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю всё. Но то, что я всё равно принимаю это решение, говорит о том, что я убежден, что это именно то решение, которое я должен принять», — рассказал специалист.

Клопп отметил, что у него заканчивается энергия и, хотя пока он не видит каких-либо проблем, рано или поздно он должен был покинуть клуб, так как уверен, что не может делать эту работу снова и снова.

Немецкий специалист стал главным тренером «Ливерпуля» в октябре 2015 года, и под его руководством команда в 2019 году победила в Лиге чемпионов, а в 2020 году стала чемпионом Англии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября 2023 года Клопп прокомментировал отставку 42-летнего английского специалиста Стивена Джеррарда с поста главного тренера команды «Астон Вилла». По словам немецкого специалиста, его коллега был разочарован таким решением руководства клуба из Бирмингема.

Позднее в этот же день Клопп оценил заявления форварда команды и сборной Египта Мохамеда Салаха об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Главный тренер «Ливерпуля» предложил прекратить продолжать обсуждение этой темы в футбольном сообществе.