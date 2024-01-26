Вашингтон, 26 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Совбез ООН провёл заседание по сбитому ВСУ российскому военно-транспортному самолёту Ил-67 в Белгородской области, где погиб российский экипаж, 65 военнопленных бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших для обмена, а также трое сопровождающих. На заседании с 24 января настаивала Россия, но французское председательство отклонило запрос. Позицию России в связи с осуществлённой ВСУ террористической атакой заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский смог озвучить в Совбезе только 26 января. Дипломат заявил, что Москва глубоко сожалеет в связи с отказом международных организаций осудить инцидент, но сделает всё для того, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание.

JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС Заседание Совета Безопасности ООН, созванное Россией в связи с крушением 24 января военно-транспортного самолета Ил-76

Лукавство французского председательства

«Мы весьма сожалеем, что вы взялись определять за нас срочность или не срочность созыва заседания», — обратился Полянский к председательствующему Совбеза ООН представителю Франции.

Он напомнил, что 30 декабря, после теракта киевского режима в Белгороде, Россия тоже направляла запрос о созыве заседания.

«Эквадорское председательство собрало заседание в тот же день. Так поступают ответственные председательства. В ваших действиях, при всём уважении, есть очень много лукавства», — отметил российский дипломат.

Позиция РФ по сбитому Ил-76

По словам Дмитрия Полянского, все данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идёт о преднамеренном и продуманном преступлении Киева.

«Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена», — отметил Полянский, напомнив, что это уже не первая подобная операция, но на сей раз киевский режим по каким-то необъяснимым причинам решил её сорвать самым варварским способом.

Первый зампостпреда РФ подчеркнул также: если подтвердится, что Ил-76 сбили при помощи западных систем Patriot или Iris, то западные страны окажутся прямыми соучастниками преступления.

«Подобно тому, как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западного вооружения мирных кварталов российских городов», — сказал дипломат.

По его словам, из доклада киевского представителя в Совбезе ООН важно понять: речь идёт о несогласованности действий украинских вояк, сбивших Ил-76, чьей-то самостоятельной инициативе или же о сознательном, продуманном преступлении.

«Однако всё, что мы видим пока — это примитивные и трусливые попытки представителей киевской власти вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за это преступление. Действуя таким образом, они уже откровенно заврались и запутались, и закапывают себя в этом вранье всё больше и больше», — сказал Полянский.

Он напомнил, что сразу после теракта генштаб ВСУ по горячим следам выпустил торжествующее заявление, из которого следует, что российский самолёт был намеренно сбит.

«Новость была молниеносно растиражирована украинскими СМИ. Когда стало выясняться, кто летел на борту, киевский режим запаниковал и стал лихорадочно заметать следы. Известия о причастности к произошедшему ВСУ стали весьма топорно зачищаться в интернете», — поведал российский представитель в Совбезе ООН.

Реакция Киева и его спонсоров

Сразу после заседания Совбеза ООН Дмитрий Полянский рассказал журналистам об абсурдности выступления постоянного представителя Украины Кристины Гайовишин. Предположив, что коллеге была дана установка «продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», Полянский назвал параноидальными и бредовыми слова докладчицы.

Российский дипломат пояснил, что представитель Киева, к примеру, обвинила Москву в несоблюдении безопасности пленных военнослужащих, летевших в Ил-76 на обмен.

«Видимо, мы должны были сбить эту ракету — тогда мы обеспечили бы безопасность», — заявил Полянский журналистам после собрания 25 января.

Из других несуразностей в речи Гайовишин Полянский отметил попытку возложить на Россию ответственность за гибель украинских пленных в авиакатастрофе вместе с заявлением, что военно-транспортные самолеты якобы являются легитимной военной целью.

Тем временем заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявил, что организация не может проверить подлинность версий России и Украины по поводу обстоятельств инцидента с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76, указав, что Россия и Украина проводят раздельные расследования инцидента.

Реакция Кремля

В Кремле не удовлетворены итогами Совбеза ООН по сбитому Ил-76, поскольку там не стали осуждать очередной киевский теракт, заявил 26 января журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«То, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества. Это беспрецедентный фактор, мы знаем, что Киев не первый раз уничтожает своих людей. Они начали последовательно это делать с 2014 года», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Ил-76 упал 24 января в Корочанском районе Белгородской области в 11:15 местного времени (совпадает с московским) при выполнении планового полёта. На видеозаписи, попавшей в распоряжение ИА Регнум, видно, как он загорелся перед падением.

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Всего на борту Ил-76 было 74 человека, 65 из которых — пленные бойцы ВСУ. Их везли на обмен. Только благодаря мужеству российского экипажа, до последнего уводившего сбитый самолёт от жилых построек, на земле никто не пострадал.

В Минобороны произошедшее назвали терактом, возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. 26 января начата предварительная расшифровка черных ящиков Ил-76.

Владимира Зеленского и проект «Украина» ждёт страшный, но закономерный финал, как у американского триллера. Такое мнение 24 января высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.