Москва, 26 января, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Толстенького тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Московской области, нашли и передали хозяину. Об этом 26 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС

«Благодаря неравнодушию моих коллег из транспортной полиции по Центральному федеральному округу потерявшийся в электричке тойтерьер Арчибальд вернулся к своему хозяину», ― написала Волк в Telegram-канале, где опубликовала видео встречи хозяина с питомцем.

Хозяин Сергей искал пса почти десять дней по всему Подмосковью. Ему помогали волонтёры, но только после обращения к сотрудникам полиции поиски увенчались успехом. Полицейские установили, что тойтерьера видели на станциях Чехов и Серпухов. Собаку со станции в Серпухове забрали неравнодушные люди и приютили в деревне Сандарово в Чехове.

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 16 января в электричке, следовавшей из Москвы. Мужчина, ехавший с собакой, поругался с другими пассажирами, и его высадили из поезда. Тойтерьер остался в вагоне, но через несколько станций собаку, ехавшую без сопровождения, заметили сотрудники полиции, сфотографировали животное и вынесли из вагона на мороз.

Владелец собаки сразу начал поиск питомца, в течение шести дней он ездил по всем станциям по пути следования электрички и опрашивал людей.

За несколько дней до этого похожий случай произошёл в Кирове. 11 января проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, в Кирове выбросила из вагона на мороз кота по кличке Твикс, ехавшего по билету с одним из пассажиров. История получила широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. За возвращение животного объявили награду в 30 тысяч рублей, кота искали волонтёры и жители Кирова.

Утром 20 января кот Твикс был найден мёртвым, по всей видимости, его растерзали собаки. Хозяева кота заявили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд.