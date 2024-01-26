Москва, 26 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Суд отказался разъяснять основания для приостановки работы клуба «Мутабор», где 20 декабря 2023 года прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили 26 января в пресс-службе Лефортовского районного суда.

Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». Москва

«Суд отказал в удовлетворении заявления защитников о разъяснении порядка исполнения постановления судьи Лефортовского районного суда города Москвы от 10 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Так, ранее работу московского клуба приостановили на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Лефортовский суд признал владельцев заведения виновными по статье 6.6. КоАП. Протокол Роспотребнадзора составили на основании кассового чека и карты инфекционного больного.

Как сообщало ИА Регнум, Московский городской суд 16 января признал законной приостановку работы клуба «Мутабор». Суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба и оставил постановление Лефортовского суда от 10 января 2024 года без изменения.

В «Мутаборе» проводились проверки. Департамент торговли Москвы 20 декабря выносил предостережение клубу о недопустимости нарушения требований к розничной продаже алкоголя. До этого, в декабре, предостережения руководству клуба выносил Роспотребнадзор.

После «голой» вечеринки клуб опечатали. В ходе проверки выяснилось, что часть реализуемого в заведении алкоголя не имела лицензии. Обнаружили также нарушения санитарных норм.