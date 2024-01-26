Москва, 26 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В администрации президента России не стали комментировать заявления Украины о том, что часть пленных, находившихся на борту военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, уже была передана в рамках предыдущих обменов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 26 января, что ему об этом ничего не знает.

СК РФ/РИА Новости

«Нет, мне ничего про это неизвестно», ― сказал официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что официально списки военнопленных, находившихся на борту Ил-76, нигде не публиковались.

Также Песков сообщил журналистам, что пока не располагает информацией по тому, что будет с телами украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76.

«Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией. По этой теме мне пока нечего добавить», ― сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские военные нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области в 50 км от границы с Украиной при выполнении планового полёта.

На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа ―командир, помощник командира, штурман, бортинженер, борттехник и бортрадист ― и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

В Минобороны России заявили, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76. Самолёт сбили ВСУ с территории Харьковской области.

Специалисты, работающие на месте крушения Ил-76, обнаружили элементы, которые могут быть фрагментами ракет. Помимо этого, представитель в экстренных службах заявил, что в обшивке Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий.

По факту крушения Ил-76 следователи возбудили уголовное дело по статье «терроризм». Чёрные ящики доставили в спецлабораторию на экспертизу, их состояние пригодно для расшифровки. Также следователи изъяли фрагмент фюзеляжа и другие вещественные доказательства для экспертизы.

МИД России обвинил киевский режим в совершении ещё одного террористического акта. В ведомстве отметили, что все виновные в атаке будут установлены и понесут наказание.

Заместитель полномочного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что вся имеющаяся информация об инциденте со сбитым самолётом Ил-76 указывают на то, что речь идёт о преднамеренном и продуманном преступлении киевского режима.

Песков 26 января заявил, что в ходе СБ ООН представители западных стран не осудили киевский режим за теракт в отношении российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.