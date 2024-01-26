Москва, 26 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Официальный магазин приложений RuStore назвал самые скачиваемые приложения по итогам 2023 года. Так, лидерами в разных категориях стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС».

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Среди неигровых категорий как и годом ранее лидируют финансы — на них приходится около половины скачиваний, затем идут «полезные инструменты». Третье место делят в равных долях: покупки, развлечения и транспорт. Раздел игр, представленный на отдельном экране, по количеству скачиваний сопоставим с «полезными инструментами».

Самые скачиваемые приложения из категории финансов — приложения россияких банков, в полезных инструментах больше всего скачиваний набрали «Мегафон», Почта Mail.ru и «Мой МТС». В покупках лидируют Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». В категории транспорт — «2ГИС», «Яндекс Карты» и Яндекс Go, а в развлечениях — RUTUBE, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

Самыми скачиваемыми играми стали Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и «Плюс Сити». В топ популярных игровых категорий вошли симуляторы (14,9% от всех скачиваний), приключения (10,9%), экшен (18,6%).

Вкатегорииэкшенбольшевсегоскачиванийнабрали Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival, Code of War и Sniper Master: City Hunter. Самыми популярными головоломками стали «Подземелья и Алмазы три в ряд», Tetris и «1000 и одна задача на логику».

Как сообщало ИА Регнум, российский магазин мобильных приложений RuStore разработан компанией VK (ранее Mail.ru Group) при поддержке Минцифры РФ. В настоящее время магазин доступен на устройствах под управлением операционной системы Android. Ранее в VK сообщали, что число установок RuStore на мобильные устройства превысило 900 тыс. С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 26 миллионов человек. В магазине уже доступно более 32 тыс. приложений.