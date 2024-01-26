Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Компания «Арт-финанс» закрыла сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Об этом говорится в сообщении компании.

Семен Орлов/ИЗВЕСТИЯ

«Процедура приобретения активов ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» завершена 24 января 2024 года, все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в самое ближайшее время», — уточнили в компании.

По условиям сделки, в актив «Арт-финанс» перешли две производственные площадки, расположенные в Санкт-Петербурге.

Заводы в промышленных зонах «Каменка» и «Шушары» (в прошлом завод компании GM).

О том, какие автомобили там будут производить, пока официально не объявляли.

Компанию «Арт-Финанс» во главе с бывшим президентом дилерского холдинга «Авилон» Андреем Павловичем зарегистрировали в Москве в феврале 2023 года.

В мае того же года компания выкупила российские активы Volkswagen, в том числе предприятие в Калуге.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января заместитель председателя правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai планируют начать до середины 2024 года.

Петербургский завод Hyundai приостановил выпуск автомобилей в марте 2022 года на фоне трудностей с поставками комплектующих.

В результате этого в простое находились 2206 работников завода из 2537. В мае того же года Мантуров подтверждал намерение южнокорейского автоконцерна продать завод.

Завод Hyundai Motor построили в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он выпускал свыше 200 тыс. автомобилей Solaris, Creta и Kia Rio ежегодно.