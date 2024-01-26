Мюнстер, Германия, 26 января, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Исследовательская группа учёных Мюнстерского университета (Германия) под руководством Оттавиано Рюша обнаружила на Луне в области Рейнер Гамма, расположенной в Океане Бурь, валуны с аномальными магнитными свойствами. Результаты исследования 18 января опубликовали на сайте университета.

NASA/Global Look Press

«Обнаружили на поверхности Луны аномальные обломки породы метрового размера, которые покрыты пылью и предположительно обладают уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии», — говорится в публикации.

Учёные пришли к такому выводу, заметив, что от этих валунов отражается меньше света, чем от других предметов вокруг. Для анализа изображений использовали искусственный интеллект. Изначально исследователи изучали трещины, но в итоге обнаружили странную породу.

Как заявил Рюш, современные познания о магнитных свойствах естественного спутника Земли пока весьма ограничены, обнаружение новых свойств пород может пролить свет на происхождение Луны и её ядра.

Сообщается, что НАСА планирует отправить в ближайшие годы автоматический луноход в область Райнер-Гамма, чтобы найти аномальные валуны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января на Луну прибыл первый японский модуль Smart Lander for Investigating Moon. Аппарат сел в лунном кратере Сиоли на видимой стороне земного спутника. В Японии заявили, что цель полёта — отработка посадки на Луне с погрешностью 100 м. Аппарат сел с точностью 55 м.