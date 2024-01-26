Москва, 26 января, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается, но точных данных о том, когда он состоится пока нет. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Этот визит действительно прорабатывается. В нём есть потребность», ― сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, и назвал Каракас хорошим партнёром в Латинской Америке.

Песков также отметил, что точных дат этого визита пока нет и пообещал сообщить по мере его согласования.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года глава российского МИД Сергей Лавров, находясь с визитом в Каракасе, передал Мадуро приглашение президента Владимира Путина посетить Россию.

После начала российской спецоперации на Украине Мадуро выразил твёрдую поддержку действиям Москвы и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что визит Мадуро в Москву ожидают в декабре, пообещал назвать точную дату в ближайшие дни. Он допустил, что венесуэльский лидер захочет посетить и другие российские города. Он отметил, что «это предмет переговоров».

20 декабря Песков сообщил, что сроки визита венесуэльского лидера согласовывают. При этом он подчеркнул, что необязательно это будет до конца года, до конца года это не состоится.

21 декабря Путин и Мадуро провели телефонный разговор. Лидеры обменялись мнениями по международной повестке дня и обсудили вопросы двусторонних отношений. Главы государств договорились о продолжении контактов. Кроме того, Путин подтвердил приглашение Мадуро посетить Россию с визитом в 2024 году.