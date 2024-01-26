Москва, 26 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В ходе Совета Безопасности ООН представители западных стран не осудили киевский режим за теракт в отношении российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщил на брифинге 26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Там были наши лётчики и сопровождающие, погибли россияне и очень большое количество военнопленных — ни слова осуждения мы не слышали», — заявил представитель Кремля.

Киев не первый раз уничтожает своих людей, они начали последовательно это делать с 2014 года, добавил Песков.

По поводу самого теракта представитель Кремля заявил, что работа следователей продолжается, решения будут приниматься по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию.

На брифинге Песков также заявил, что пока не знает, как российская сторона поступит с останками пленных бойцов ВСУ, погибших при крушении самолёта Ил-76 под Белгородом.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых везли для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и троих сопровождающих. Никто не выжил.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76. В Минобороны при этом заявили, что руководство Украины прекрасно знало про перевозку пленных.

В экстренных службах 25 января заявили, что в обшивке сбитого самолёта обнаружили поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. Однако определить принадлежность элементов к конкретному типу ракеты можно только при проведении экспертизы. Чёрные ящики доставили в спецлабораторию. Специалистам предстоит понять, из какой ракеты — Patriot или Iris-T — поразили самолёт.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Предварительной версией поражения Ил-76 стала атака зенитной ракетой с территории Украины.

На заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявил, что ООН пока не может проверить подлинность версий России и Украины по поводу обстоятельств инцидента с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76.