Москва, 26 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, как российская сторона поступит с останками пленных бойцов ВСУ, погибших при крушении самолёта Ил-76 под Белгородом, который сбила украинская армия. Он заявил об этом 26 января на брифинге.

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«Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января бортовые самописцы сбитого ВСУ самолёта Ил-76 под Белгородом доставили в спецлабораторию на экспертизу. Их состояние оказалось пригодным для расшифровки.

Украинская армия сбила 24 января из зенитного ракетного комплекса в Харьковской области российский самолёт Ил-76 с экипажем из шести человек и трёх сопровождающих, а также 65 украинскими пленными, которых везли в Белгород для обмена. Никто из находившихся на его борту не выжил.

Представители экстренных служб 25 января заявили, что в обшивке сбитого самолёта нашли поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий. При этом выяснить, какому типу ракеты принадлежат эти элементы, может только экспертиза.

В Минобороны подчеркнули, что Киев прекрасно знал, что в самолёте везли пленных бойцов ВСУ, однако всё равно пошёл на такой шаг, чтобы обвинить в этом Россию.