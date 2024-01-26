Москва, 26 января, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Германия стала на путь конфронтации с Россией, и это не секрет. Об этом 26 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о разработке Берлином плана по «сдерживанию» России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, — это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что ввиду таких настроений немецкой стороны Россия внимательно ознакомится с этим планом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны ФРГ написал, что немецкие власти разрабатывают и собираются до конца марта согласовать первый со времен окончания Холодной войны оборонный план, где основным посылом является «сдерживание» России и противодействие на объектах инфраструктуры. Отмечалось, что в документе планируют учесть все новые достижения в сфере ведения военных действий.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что стране нужно «полностью осознавать» опасность «прямого военного конфликта» с Россией. На фоне этого, по его словам, Германии нужно вооружаться и укреплять армию.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 23 января назвал слова Писториуса о возможности войны Германии и России рецидивом из 1930-х годов. По его словам, бундесвер в последнее время стал превращаться в вермахт своими действиями и заявлениями.