Москва, 26 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Калининградская область является уникальным российским регионом по своему положению и его развитие — стратегическая задача для всего государства, заявил 26 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виталий Невар/РИА Новости

«Сейчас, когда окружение стало враждебным, эта задача стала ещё важнее», — добавил он.

Песков подчеркнул, что руководство области эффективно расходует средства на развитие и центр продолжит поддерживать регион.

На вопрос журналистов, почему президент во время поездки по Калининграду пригласил в свою машину губернатора области Антона Алиханова, представитель Кремля ответил, что глава государства часто так делает, когда приезжает в регионы. Путин старается использовать эффективно в том числе время поездки, чтобы получить всю информацию, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин посетил Калининградскую область 25 января. В ходе рабочей встречи с Алихановым он подробно обсудил социальные вопросы. Губернатор доложил, что в регионе создали единую социальную службу репродуктивного здоровья, а также поддерживают семьи с детьми. Президент подчеркнул, что важно поддерживать медицинские программы, учитывая рост расходов граждан на лечение.

Путин также во время поездки принял участие в открытии завода «Энкор» в Черняховске, который станет крупнейшим в России предприятием по выпуску компонентов для солнечной энергетики. Во время совещания по развитию Калининградской области российский лидер призвал оказывать дополнительную поддержку региону, учитывая то, как соседние с ним страны затруднили логистику.

Президент поручил Минтрансу оперативно пересмотреть вопрос субсидирования перевозок в Калининградскую область. Он отметил, что эти средства необходимо выделять только для местных жителей, иначе выделенных средств хватает лишь на четыре месяца в году.