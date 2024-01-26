* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 января, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело против блогера Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствием состава преступления в его интервью с автором веб-сериала Mr. Freeman Павлом Мунтяном (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«По итогам доследственной проверки уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ) в отношении Юрия Дудя принято решение не возбуждать, состава преступления не установлено», — сообщил представитель правоохранительных органов в интервью ТАСС.

Он рассказал, что силовики проводили проверку с сентября минувшего года.

В октябре прошлого года против Мунтяна возбудили уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Находясь за пределами России, он распространял в пабликах заведомо ложную информацию о действиях ВС России, сообщили силовики. Он в апреле 2022 года опубликовал сфабрикованные Киевом материалы об инциденте в Буче.

В ноябре прошлого года стало известно о проводимой прокуратурой Москвы проверки в отношении Дудя после интервью, которое он взял у певицы Виктории Цыгановой и её мужа Вадима. Проверку начали после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Дудь признан в России иностранным агентом. Минюст внёс его список СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года.