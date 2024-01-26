Бангкок, 26 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Арестованные в Таиланде участники рок-группы «Би-2» прибыли в суд города Пхукет, сообщил корреспондент ИА Регнум.

Vadim Tarakanov/Global Look Press

В суде состоится слушание дела музыкантов «Би-2», у которых не было при себе документов для проведения концерта в Таиланде. Они приехали в учреждение в сопровождении полиции на микроавтобусе. Перед заседанием музыкантам позволили находиться во дворе суда или в микроавтобусе.

Приговор музыкантам, в случае признания ими вины, вынесут 26 января.

В Таиланде работа иностранцев без официального разрешения каралась тюремным сроком, но в 2018 году в законодательство внесли послабления. Теперь, если нарушение было совершено впервые, то подсудимым грозит денежный штраф и депортация с внесением в чёрный список на 3,5 года или 10 лет.

Как сообщало 25 января ИА Регнум, музыкантов группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Уточнялось, что полиция в Патонге задержала семь человек: одного израильтянина и шесть россиян.

Позднее появилось видео, на котором участников группы вели в автобус местные правоохранители.

По информации RT от 20 декабря 2023 года, сбежавшие из России музыканты довольствуется выступлениями в Таиланде, Турции, Польше, Латвии. За выступления они просят €100 тыс. (более 9,8 млн рублей).