Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Сбивший людей на тротуаре в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулём. Кадры инцидента с камеры в салоне транспорта оказались в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

Предварительно, автобус выехал на тротуар и наехал на пешеходов в момент, когда водитель начал засыпать. Судя по кадрам, несколько секунд он не контролировал вождение, и в результате автобус снёс дорожный знак, светофор, пробил ограждение и наехал на людей. Среди пассажиров транспортного средства пострадали ещё три человека.

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Как сообщало ИА Регнум, автобус врезался в остановку в Василеостровском районе на перекрёстке улиц Беринга и Наличной. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство сбило людей и перевернулось.

Впоследствии стало известно, что в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Предварительной версией причины произошедшего в МВД назвали состояние здоровья водителя. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Водителя задержали.