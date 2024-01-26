Будапешт, 26 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки есть рычаги давления на Венгрию, и Вашингтон готов к их использованию. Об этом 26 января заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда <…> И мы готовы использовать наши рычаги», — сказал он.

По утверждению американского посла, США заботятся о Венгрии, которую считают союзником. При этом, по словам Прессмана, это Будапешт не хочет учитывать американские интересы безопасности, что крайне необычно.

Кроме того, дипломат раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за активное, по его мнению, участие в кампании по выборам президента США, высказывающего открытую поддержку вероятному кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу и призывавшего уйти в отставку действующего американского лидера Джо Байдена.

Это не то, чего США ждут от союзников, уточнил посол и добавил, что нынешнее правительство Венгрии, по его мнению, предпочло бы «переждать нынешнюю администрацию» США.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 15 декабря 2023 года рассказал об унизительном приёме в Вашингтоне в 2014 году. По его словам, тогдашний заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд дала ему документ, в котором были указаны критерии, которым должна была следовать Венгрия. По его словам, в Вашингтоне требовали от Будапешта изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и т.д.

Британская газета Guardian 10 декабря 2023 года написала, что Орбан и венгерское посольство нашли возможность провести тайные переговоры с республиканцами из Конгресса США, чтобы вместе добиться прекращения военной помощи Украине.