Москва, 26 января, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, который в ходе ссоры в столичном метро воткнул в руку оппонента отвёртку. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка Министерства внутренних дел.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Переросшая в потасовку ссора вспыхнула на платформе станции «Добрынинская» Кольцевой линии. При этом в МВД не уточнили, когда именно произошёл инцидент.

«Во время драки злоумышленник достал отвёртку и ударил ею по руке своего оппонента, который получил открытое ранение правой кисти», — уточнили в ведомстве

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Злоумышленника задержали прямо на месте подоспевшие полицейские и доставили в отдел внутренних дел.

«Предполагаемое орудие изъято и направлено на экспертизу», — пояснили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Сейчас виновник происшествия находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января правоохранители задержали в московском метро мужчину, который ранил ножами двух пассажиров.

Отмечалось, что фигурант нанёс ножевые ранения двум мужчинам, им потребовалась медицинская помощь. Сам виновник скрылся с места преступления, но вскоре его задержали.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), по которой ему грозило до семи лет лишения свободы.