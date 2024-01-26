Магас, 26 января, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа — яркий пример, как государство поддерживает инициативы молодых граждан. Об этом заявил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, подчеркнув, что молодежь региона уже не раз добивалась значимых результатов в грантовых конкурсах.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

Принять участие в конкурсе, который проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, смогут жители Ингушетии в возрасте от 18 до 35 лет. Проекты могут быть посвящены самым разным темам и направлениям: от создания молодежных центров и развития спортивных клубов до организации концертов и фестивалей, обучающих программ и социальных проектов. Представить социально значимую инициативу участникам необходимо до 20 февраля. Очная защита в Ингушетии пройдет с 25–26 февраля.

«Это яркий пример того, как государство поддерживает молодежные инициативы, — заявил Махмуд-Али Калиматов. — В нашей республике очень талантливая, трудолюбивая и активная молодежь, у них есть интересные, креативные, а порой и инновационные идеи». По его словам, с помощью таких мероприятий молодые люди получают отличный шанс стать обладателем грантовой поддержки, которая способна помочь им реализовать собственные социально значимые проекты. Важным моментом глава Ингушетии назвал тот факт, что грантовый механизм распространяет свое действие на многие направления. Это может быть, например, образование, соцсфера, туризм, бизнес-идеи, а также проекты патриотической направленности, которые сейчас особенно актуальны.

«Посредством таких молодежных пространств выстраивается не только успешная коммуникация, но и в целом работа с молодежью», — уверен Калиматов. Он напомнил, что молодые жители Ингушетии не первый год активно участвуют в грантовых конкурсах, добиваясь при этом значимых результатов. В качестве примера глава Ингушетии привел итоги прошлого года, согласно которым такие проекты смогли привлечь в республику свыше 16 миллионов рублей.

Целью конкурса молодежных проектов является развитие молодежного предпринимательства, культуры, творчества, а также активности региона в соцсфере. Состязание используется для формирования и развития региональных стратегий развития молодежной политики. Максимальный размер грантовой поддержки конкурса составляет полмиллиона рублей.