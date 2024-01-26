Москва, 26 января, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Участников специальной военной операции будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент поручил правительству внести в нормативные правовые акты изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий участников СВО на основании документов, подтверждающих получение ими в период спецопераций увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний. Или на основании реализованного наградного материала.

Наделение статусом ветерана боевых действий должно происходить независимо от наличия у бойца контракта (документа, подтверждающего иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе СВО.

Ответственным за выполнение этого поручения президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Поручение правительству необходимо выполнить в срок до 1 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 10 января заявил, что все российские граждане, защищающие Родину с оружием в руках, должны находиться в равных условиях.

Говоря об ополченцах Донбасса, которые участвовали в боевых действиях ещё до начала СВО, президент сказал, что их нужно приравнять к тем, кто защищают интересы России с оружием в руках сейчас. Несправедливо, если получивший ранения до начала СВО доброволец не может сейчас получить статус ветерана боевых действий, отметил глава государства.