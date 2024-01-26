Москва, 26 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству, властям Сахалинской области и МГУ им. М. В. Ломоносова подготовить предложения по созданию и развитию морской биостанции на мысе Анастасии на полуострове Крильон на Сахалине. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Кремля.

Марина Круглякова/ТАСС

Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых учёных 29 ноября 2023 года.

«Правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по созданию и развитию морской биостанции на мысе Анастасии (п-ов Крильон, о. Сахалин)», — говорится в перечне поручений президента.

Глава государства ожидает доклад по этому вопросу до 31 июля 2024 года, а после этого — каждый год.

Отмечается, что в реализации научно-образовательной программы биостанции по изучению флоры и фауны морей Дальнего Востока необходимо задействовать дальневосточные вузы и научные центры, а также научно-образовательный центр кампуса «СахалинТесЬ» и иностранных учёных.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января президент объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением космических полётов. Путин поблагодарил учёных за заслуги в развитии отечественной космической медицины и биологии, а также многолетнюю плодотворную научную деятельность.

Глава государства 29 ноября 2023 года заявил, что исследование океанов является перспективным направлением в науке, в связи с чем государство поможет в развитии научного дайвинга в России. Путин подчеркнул, что в этом вопросе главное — это обеспечить безопасность.