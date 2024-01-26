Москва, 26 января, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам, сообщили в Кремле.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Правительству Российской Федерации совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и Госкорпорацией «Роскосмос» обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов», — говорится в документе.

В нём также говорится о создании и развитии на базе образовательных организаций сети наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2024 года.

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых учёных, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, к 1 июля 2024 года в России разработают национальный проект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. Соответствующее поручение правительству Путин озвучил 26 октября 2023 года на совещании по развитию ракетно-космической отрасли. В качестве примера президент привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем.

Глава государства 26 октября также заявил, что в России необходимо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Путин указал на необходимость налаживания серийного производства космических аппаратов.