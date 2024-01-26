Киев, 26 января, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Российского актёра театра и кино Никиту Кологривого, известного по ролям в сериалах «Оффлайн», «Два холма» и фильме «По щучьему велению» внесли в украинскую базу «Миротворец».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Никита Кологривый

На сайте разместили фотографии, личные данные актёра, ссылки на его страницы в социальных сетях, сведения о профессиональной деятельности.

Актёра обвинили в «пропаганде войны», «публичной поддержке российской агрессии и убийств граждан Украины», «сознательном нарушении государственной границы Украины», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «соучастии преступлений российской власти против Украины».

«Миротворец» — это портал, на котором незаконно публикуют личную информацию так называемых врагов Украины. Перечень стали составлять в 2014 году, и с тех пор он регулярно пополняется новыми именами.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года журналиста американского телеканала NBC Кира Симмонса внесли в базу «Миротворец» после репортажа про Крым. Журналист обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы».

Среди российских актёров в базу также внесли Михаила Галустяна, звезду сериала «Реальные пацаны» Николая Наумова.

В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве причин в базе указали: «ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления». В МИД России при этом отметили, что внесение Ким Чен Ына в базу украинского сайта не сможет посеять раздор между Москвой и Пхеньяном.