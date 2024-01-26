Москва, 26 января, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Суд в Москве продлил до 30 марта срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Решение 26 января вынес Лефортовский суд Москвы.

Dmitry Serebryakov/AP/TASS Эван Гершкович

Как сообщало ИА Регнум, корреспондента WSJ Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года. По версии ФСБ, в России он собирал секретную сведению об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Против американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу США.

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