Москва, 26 января, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Актёр Антон Шагин, известный по исполнению ролей в фильмах «Стиляги» и «Союз спасения», вызвал полицию после получения посылки со статуэткой от неизвестного. Об этом 26 января сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео Антон Шагин

Артист ранее заказал через интернет баян для съёмок нового фильма, однако после доставки посылки курьером опасался открывать её, так как историю с гибелью военкора Владлена Татарского в последние дни часто вспоминают, а также Шагин ранее получал угрозы за активную поддержку спецоперации и поездки на фронт с гуманитарной помощью.

«Актёр позвонил в полицию и сказал, что боится — в коробке может быть бомба. Из упаковки сотрудники достали статуэтку богини правосудия Фемиды. Её обследовали, и никаких взрывчатых веществ не нашли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно одной из версий, статуэтку мог заказать другой участник киногруппы и посылки перепутали в доставке. Шагин известен по исполнению ролей в театре Ленком и кино. Он является лауреатом премий правительства и президента России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января суд признал Дарью Трепову (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновной в совершении теракта в Петербурге и приговорил её к 27 годам колонии общего режима. Сообщника террористки осудили на 1 год 9 месяцев колонии за её укрывательство.

Прокурор запросил для Треповой 28 лет лишения свободы, а гособвинение также попросило назначить ей штраф 800 тысяч рублей.

В кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года произошёл теракт, в ходе которого погиб военкор Татарский. От взрыва статуэтки со взрывчаткой, которую подарила военкору одна из гостей мероприятия — Трепова, также пострадали 40 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, которое затем переквалифицировали в дело о теракте. В последствии Трепову арестовали.