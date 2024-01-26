Москва, 26 января, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Экипаж частного самолёт Falcon 10, который следовал в Россию из Индии, смог в результате грамотных действий посадить аварийный борт. Об этом рассказал выживший в авиакатастрофе в Афганистане пилот Аркадий Грачёв.

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«Мы упали и сели на пике горы. Мы провели около полутора суток на морозе», ― сообщил в беседе с «Известиями» лётчик.

Затем, по его словам, пострадавших начали вытаскивать медики. Выводить членов экипажа пришлось с высоты 4 тыс. м по глубокому снегу, дорога до деревни заняла порядка пяти часов.

Грачёв отметил, что самолет долго не искали, потому что его засекли в другом месте.

«У нас даже аварийный маяк сработал, почему не запеленговали, непонятно. Мы поднялись на высокую гору, пробовали SMS отправить и посмотреть, где деревня», — добавил пилот.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, зарегистрированный в российском реестре гражданских воздушных судов, перестал выходить на связь вечером 20 января и пропал с радаров в афганской провинции Бадахшан. Самолёт направлялся в Москву и осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой в сопровождении её супруга Анатолия из Таиланда.

Из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью самолёт упал у горы Топхане в районе Зебак.

На борту самолёта находились шесть человек. Все члены экипажа и медработники, летевшие на Falcon 10, выжили, их доставили в Кабул. При этом пассажиры погибли. Эту информацию подтвердил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Спасатели нашли самолёт в горах, в отдалённом районе, в 200 км от столицы провинции Файзабада около границы с Таджикистаном.

Как рассказал заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов, экипаж спасло то, что самолёт не падал, а планировал до самого последнего момента.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. Основная версия авиакатастрофы — отказ двигателей.

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане четверо граждан России ― два пилота и два медика ― 26 января прибыли из Дубая в московский аэропорт Внуково.