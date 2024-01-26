Белгород, 26 января, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Один человек погиб и шестеро получили травмы в ДТП под Белгородом, сообщили 26 января в пресс-службе регионального управления МВД России.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Инцидент произошёл в 6:10 мск на 87-м километре автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. Маршрутное такси Ford Transit, в котором ехали 11 человек, съехало в кювет — водитель не справился с управлением.

«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января в Санкт-Петербурге произошла крупная дорожная авария: автобус врезался в остановку, на которой стояли люди. Пять человек получили травмы, четверо — тяжёлые, подросток впал в кому. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В этот же день в Выборгском районе Ленинградской области в кювет съехал школьный автобус, в котором ехали дети. Транспортное средство перевернулось.