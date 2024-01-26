Вашингтон, 26 января, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Позиция бывшего американского президента Дональда Трампа по связыванию направления помощи Украине с соглашением о безопасности границ США приблизила победу России. Об этом 25 января написала газета Washington Post.

Kyle Mazza/Global Look Press Дональд Трамп

«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило её будущее», — говорится в статье.

Отмечается, что лидер меньшинства республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил изданию о готовности его партии к подписанию соглашения о помощи Украине, однако из-за критики экс-президента США отношение мнение многих республиканцев к сделке изменилось и её могут пересмотреть.

«То, над чем сейчас работает Сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ», — заявил Трамп на закрытой встрече республиканцев.

Ведущий переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи рассказал изданию, что, по его мнению, представители Республиканской партии в течение ближайших суток примут решение по этому вопросу.

При этом он отметил, что если республиканцы «взорвут» это соглашение, президент России Владимир Путин выиграет конфликт на Украине и «Европа окажется под угрозой».

Как сообщало ИА Регнум, 24 января член палаты представителей США от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина не получит никакой американской помощи, пока администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена не предпримет каких-либо действий для защиты южной границы страны от притока беженцев. Он подчеркнул, что странам ЕС стоит направлять больше средств на помощь Киеву, а не требовать её от США.

Трамп 26 января назвал бессмысленным законопроект о контроле на южной американской границей, над которым сейчас работает Сенат Конгресса США. По его словам, страна оказалась в серьёзной беде из-за фальсифицированных выборов и открытых границ.