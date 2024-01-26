Москва, 26 января, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России показал кадры с места крушения военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Видео ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Кадр из видео

Кадры сняты с высоты птичьего полёта, что позволяет увидеть масштабы авиакатастрофы. На видео запечатлён выгоревший в результате падения самолёта участок земли в безлюдной местности.

Кроме того, на кадрах ― обломки искорёженных деталей самолёта, а также фрагменты тел погибших, разбросанные в радиусе десятков метров.

Также показана работа следователей, криминалистов и экспертов СК.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские военные нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области в 50 км от границы с Украиной при выполнении планового полёта.

На борту упавшего самолёта находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа ―командир, помощник командира, штурман, бортинженер, борттехник и бортрадист ― и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

В Минобороны России заявили, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76. Самолёт сбили ВСУ с территории Харьковской области.

Специалисты, работающие на месте крушения Ил-76, обнаружили элементы, которые могут быть фрагментами ракет. Помимо этого, представитель в экстренных службах заявил, что в обшивке Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий.

По факту крушения Ил-76 следователи возбудили уголовное дело по статье «терроризм». В СК сообщили, что первые результаты расследования говорят о том, что самолёт подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины. Обнаруженные бортовые самописцы направили на расшифровку, а также изъяли фрагмент фюзеляжа и другие вещественные доказательства для экспертизы.

МИД России обвинил киевский режим в совершении ещё одного террористического акта. В ведомстве отметили, что все виновные в атаке будут установлены и понесут наказание.

Заместитель полномочного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что вся имеющаяся информация об инциденте со сбитым самолётом Ил-76 указывают на то, что речь идёт о преднамеренном и продуманном преступлении киевского режима.

Он также добавил, что страны Запады окажутся прямыми соучастниками атаки на российский самолёт Ил-76 в Белгородской области, если выяснится, что воздушное судно подверглось удару из западных ракетных комплексов Patriot или Iris-T.