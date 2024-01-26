Турция, 26 января, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Пассажирский автобус перевернулся на трассе Кастамону-Ташкепрю в Турции, сообщила 26 января газета Hürriyet.

Shadati/Global Look Press

Губернатор Кастамону Мефтун Далли сообщил, что погибли шесть человек и ещё 33 получили травмы, причём трое находятся в тяжёлом состоянии.

«Все пострадавшие доставлены в больницы. В настоящее время они находятся на лечении. Автобус слетел с дороги. Специалисты проводят расследование и выясняют, что стало причиной аварии», — сказал Далли.

Инцидент произошёл в селе Алатарла в Ташкопрюском районе провинции Кастамону в 5:50 мск. Водитель автобуса, который следовал из Стамбула в район Аянджик в городе Синопа, потерял управление из-за сильного снегопада, транспортное средство перевернулось.

Губернатор рассказал, что дороги в преддверии снегопада обработали реагентом. Он добавил, что, вероятно, не везде меры приняли в нужном объёме.

«Возможно, там тоже была наледь, мы этого пока не знаем. Более ясная информация появится по итогам расследования», — резюмировал Далли.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января девять человек погибли и 30 получили травмы в дорожной аварии в районе города Мерсина в Турции. Пассажирский автобус следовал из Антальи и перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннелей Сарыер.

В Ленинградской области в Выборгском районе рано утром 24 января перевернулся школьный автобус с детьми. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет.