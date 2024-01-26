Барселона, Испания, 26 января, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Барселона» приняло решение о будущем главного тренера Хави в каталонской команде. Об этом 26 января сообщил Sport. es.

Virginie Lefour/Global Look Press Хави

По информации источника, испанского специалиста не будут увольнять, и он останется в команде как минимум до конца текущего сезона.

«Барселона» 25 января проиграла в добавочное время команде «Атлетик» из Бильбао в матче четвертьфинала Кубка Испании со счётом 4:2. При этом основное время матча закончилось со счётом 2:2, а в овертайме каталонцы под руководством Хави пропустили два мяча и выбыли из дальнейшего участия в турнире.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря 2023 года издание Die Welt написало, что «Барселону» могут на три года отстранить от участия в футбольной Лиге чемпионов из-за нарушения финансового регламента УЕФА. Отмечалось, что это может произойти с сезона 2024/25.

Испанская газета Mundo Deportivo 14 декабря 2023 года сообщила, что игроки футбольных клубов «Барселона» и «Жирона» на неопределённое время останутся без возможности принимать душ в раздевалках на стадионе и на базе. Правительство Каталонии ввело такие меры по экономии воды из-за засухи в регионе.