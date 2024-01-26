Донецк, 26 января, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Восток» за сутки четыре раза пресекла попытки ВСУ укрепить передовые позиции на южнодонецком направлении. Об этом 26 января рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя», — привело его слова «РИА Новости».

По словам военного, авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и местам скопления личного состава украинской армии у Константиновки и Новомихайловки.

«Уничтожены четыре пункта временной дислокации, три пункта управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами», — отметил Гордеев.

Он уточнил, что российские артиллерия и беспилотники уничтожили танк Т-64 у Ровнополя, две БМП у Новоивановки, САУ «Гвоздика» и гаубицу «Гиацинт-Б» около Золотой Нивы и Времевки.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 25 января рассказал, что ВСУ за сутки лишились до 305 военных на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне СВО. Он уточнил, что российские артиллерия и авиация на запорожском направлении нанесли удары по позициям украинской армии у сёл Работино, Юрковка и Вербовое.

Конашенков 24 января заявил, что российские военные за сутки уничтожили на южнодонецком направлении гаубицы FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, «Гвоздику» и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Также ВСУ лишились до 105 бойцов.