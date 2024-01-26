Париж, 26 января, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал» будет получать зарплату в районе €10,5 млн за сезон. Большую зарплату французскому футболисту клуб предложить не может. Об этом сообщило ESPN.

Panoramic/Global Look Press Килиан Мбаппе

Издание отметило, что такие же суммы зарабатывают за сезон бразильский нападающий Винисиус Жуниор и английский полузащитник Джуд Беллингем.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» на правах аренды, а через год вошёл в состав команды за €180 млн. Эта сделка вошла в число самых дорогих в истории футбола.

В июне 2024 года футболист уведомил руководство «Пари Сен-Жермен» о том, что не хочет продлевать контракт, истекающий в конце следующего сезона.

В декабре стало известно, что французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал» договорились о переходе нападающего Килиана Мбаппе в следующем сезоне. За переход футболиста «ПСЖ» может получить от «Реала» денежную компенсацию и бонус, несмотря на соглашение игрока с французским клубом, срок которого истекает летом 2024 года.

Портал Sport. fr сообщил, что футболист будет получать зарплату в «Реале» в размере €35 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком мадридской команды.