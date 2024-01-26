Токио, 26 января, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Император Японии Нарухито открыл регулярную сессию парламента страны. Она продлится 150 дней и завершится 23 июня, если не будет принято решение о продлении её работы.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Император Нарухито

Как заявил на торжественной церемонии открытия император, в общей сложности в ходе неё планируется внести на рассмотрение 58 законопроектов, в том числе о системе допусков к чувствительной с точки зрения экономической безопасности информации.

«Парламент работает во благо стабилизации и улучшения жизни людей. Я рад, что Япония на протяжении многих лет продолжает свои неустанные усилия ради мира и процветания во всем мире», ― цитирует ТАСС слова Нарухито.

Ключевым вопросом обсуждения в ходе дебатов станет обеспечение работ по восстановлению в районах, пострадавших от серии мощных землетрясений в префектуре Исикава.

Традиционная речь премьер-министра, в отличие от привычного регламента, запланирована не на день открытия, а на 30 января. Помимо главы правительства Фумио Кисиды, с программными речами выступят, как ожидается, глава МИД Ёко Камикава, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по восстановлению экономики Ёситака Синдо.

Отмечается, что сессия проходит на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчётности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как сообщало ИА Регнум, одним из фигурантов скандала в правящей Либерально-демократической партии о получении «откатов» стал генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Его, министра экономики Ясутоси Нисимура и почти всё руководство партии подозревают в получении более 10 млн иен (около 69,4 тысячи долларов) за последние пять лет. Деньги не были отражены ни в доходах политиков, ни в отчётности партии. Только в самой крупной фракции экс-премьера Синдзо Абэ более десяти человек получили откаты на сумму свыше 10 млн иен. С сентября 2019 года по октябрь 2021 года Мацуно занимал пост генерального секретаря фракции Абэ и не мог не быть в курсе происходящего.

Ранее журналисты на ежедневных пресс-конференциях настойчиво интересовались у него об обстоятельствах, связанных со средствами партии, не менее 40 раз Мацуно уходил от ответа. Так, на вопрос о том, не собирается ли он подавать в отставку, Мацуно сказал о намерении продолжать исполнять возложенные на него обязанности.

В декабре оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии подготовила проект резолюции о вотуме недоверия генсеку правительства.