Красный Лиман, ДНР, 26 января, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России, используя звуковещательную станцию на краснолиманском направлении, призывают украинских военных сложить оружие и добровольно сдаться в плен, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают плановую боевую работу по призыву украинских военнослужащих сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь», — говорится в сообщении.

Российские бойцы обращаются к противнику через станции ЗС-88, уставленные на бронетранспортеры БТР-80. Украинских военных информируют о действии международного гуманитарного права и напоминают им о том, что киевский режим собирается бороться с Россией до последнего украинца.

В группировке «Центр» отметили, что звуковещательные системы являются эффективной частью информационной работы. Они позволяют влиять на моральное состояние представителей ВСУ, которые находятся на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября появилась информация о том, что военнослужащий морской пехоты Украины, пулемётчик Николай Ягорницкийвоспользовался специальным российским Telegram-аккаунтом, чтобы добровольно сдаться в плен. Его подразделение находилось на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В конце сентября стало известно, что примерно 10 тыс. украинских военных сдались в плен, используя специальную открытую частоту 149.200 «Волга». Информацию об указанной радиоволне среди ВСУ распространяют подпольщики, находящиеся в зоне спецоперации.