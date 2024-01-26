Наступивший 702-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заседанием Совета Безопасности ООН по сбитому Киевом военно-транспортному самолёту Ил-76. Первый зампостпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский указал на абсурдность выступления постоянного представителя Украины Кристины Гайовишин. Предположив, что коллеге была дана установка «продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», Полянский назвал параноидальными и бредовыми слова докладчицы.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки ИЛ-76

Российский дипломат пояснил, что представитель Киева, к примеру, обвинила Москву в несоблюдении безопасности пленных военнослужащих, летевших в Ил-76 на обмен.

«Видимо, мы должны были сбить эту ракету — тогда мы обеспечили бы безопасность», — заявил Полянский журналистам после собрания 25 января.

Из других несуразностей в речи Гайовишин Полянский отметил попытку возложить на Россию ответственность за гибель украинских пленных в авиакатастрофе вместе с заявлением, что военно-транспортные самолеты якобы являются легитимной военной целью.

А заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло считает, что организация не может проверить подлинность версий России и Украины по поводу обстоятельств инцидента с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76, указав, что Россия и Украина проводят раздельные расследования инцидента.

Тем временем, военнослужащие 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили атаку дронов-камикадзе ВСУ на купянском направлении. Расчёты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Акация» подавили оснащённые боевой частью FPV-дроны противника на подлёте к огневой позиции, пояснили в Минобороны.

О том, что в России создали беспилотный летательный аппарат «Ловкий», который способен развивать скорость, в два с половиной раза превышающую скорость всех беспилотников, находящихся на данных момент в зоне проведения СВО, информирует «РИА Новости» со ссылкой компанию-разработчика БПЛА «Хардберри-РусФактор».

Подробности — в трансляции ИА Регнум.