Москва, 26 января, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Перенос срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, является частью информационной войны против России, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью «Известиям» 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Это попытка Франции, которая выступает против России через её посредника, Украину… Франция выигрывает время для Украины и её союзников, США и других стран, чтобы подготовиться к этой истории, чтобы быть в более выгодном положении», — считает эксперт.

Также Риттер предположил, что Ни Соединённые Штаты Америки, ни Германия, ни какие-либо другие страны — члены НАТО не будут предпринимать действия для расследования этого инцидента. Вместо этого будут предприняты попытки обвинить Россию в том, что Москва якобы в недостаточной степени проинформировала Киев о маршруте перевозившего военнопленных Ил-76.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал Францию, отказавшую провести запрошенное Москвой срочное заседание СБ ООН по Ил-76, не ставить интересы НАТО выше своих обязательств председателя Совбеза.

Согласно информации Министерства обороны России, 24 января Вооружённые силы Украины сбили военно-транспортный самолёт Ил-76 в небе над Белгородской областью. Воздушное судна, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое их сопровождающих и экипаж из шести человек, упало в Корочанском районе. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что Киев заранее знал о назначенном на 24 января обмене военнопленными.