Токио, 26 января, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Ограничения для посетителей одной из главных достопримечательностей — священной горы Фудзияма вводят власти Японии. Об этом 25 января сообщает АТОР.

Noriaki Fukasawa Гора Фудзи и полная луна

Начиная с 1 июля 2024 года туристам, желающим совершить восхождение на гору Фудзи по тропе Ёсида, являющейся самым популярным маршрутом, придется предварительно внести оплату. Сумму оплаты власти Японии планируют объявить в феврале.

Кроме того, вводится ограничение на количество посетителей, которым разрешат подняться на гору в течение дня. Дневной лимит составит 4000 человек. А в период с 16:00 до 02:00 восхождение будет запрещено.

Решение приняли власти японской префектуры Яманаси. Поясняется, что ограничения связаны с ростом числа посетителей, что привело к скоплению мусора и травмам среди туристов-новичков. При этом выбрасывать мусор на горе Фудзи категорически запрещено.

По данным японских властей, в 2023 году на Фудзи поднялись более 2221 тысячи человек, из них 137 тысяч совершили восхождение по тропе Ёсида.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Стамбуле введена плата за вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) для иностранных туристов. Она составит 25 евро. При этом для турецких граждан посещение останется бесплатным. Кроме того, власти организуют отдельный вход и выход для туристов.