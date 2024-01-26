Москва, 26 января, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Бывший президент Российской Федерации Борис Ельцин на встрече с 42-м президентом США Биллом Клинтоном в январе 1994 года заявил, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу. Об этом свидетельствует стенограмма, рассекреченная Архивом национальной безопасности США.

(сс) White House Борис Ельцин и Билл Клинтон

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который поможет обеспечить и укрепить международную безопасность», — приводятся в рассекреченных документах слова Ельцина, произнесённые на ужине лидеров двух стран в Ново-Огарёво 14 января 1994 года.

Экс-президент России в ходе диалога высказал мнение, что Россия должна стать первой страной, которая присоединится к НАТО в случае расширения альянса. За Москвой же должны будут последовать страны Центральной и Восточной Европы.

Последовавший ответ Клинтона был очень осторожен, американский лидер затронул тему величия России, однако не стал упоминать предложенную собеседником инициативу. Бывший президент США предложил продолжать придерживаться намеченного курса.

«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», — добавил Клинтон.

По итогу расширение НАТО всё же состоялось в марте 1999 года. 12-го числа членами Североатлантического альянса официально стали Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 году к военному блоку присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, позднее — Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

4 апреля 2023 года глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал государственному секретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. С этого момента Финляндия официально стала 31-м членом альянса.

Как передавало ИА Регнум, 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о вступлении в НАТО Швеции, подавшей заявку ещё в мае 2022 года вместе с Финляндией. Текст указа в четверг опубликовал официальный вестник правительства страны Resmî Gazete.