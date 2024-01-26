Буэнос-Айрес, 26 января, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Министра инфраструктуры Гильермо Ферраро отправил в отставку президент Аргентины Хавьер Милей за утечку информации о содержании встречи кабинета министров. Об этом 25 января сообщил телеканал TN.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Официального подтверждения информации об отставке Ферраро от аргентинских властей пока нет. При этом Милей поставил знак одобрения в соцсети Х под сообщением пользователя.

«Министерство инфраструктуры прекратит существование и станет департаментом под управлением Тото [Луиса] Капуто, мегаминистра экономики. Отличное решение», — эта публикация понравилась Милею.

Если информация о слиянии ведомств соответствует действительности, то в Аргентине останется лишь восемь министерств. До вступления Милея в должность главы государства в Аргентине было 18 министерств, но аргентинский лидер, придя к власти, сократил их число до девяти.

Уточняется, что поводом к отставке Ферраро стала публикация в газете Clarin, где указывалось, что на встрече с министрами Милей пообещал оставить «без единого песо» губернаторов, которые просят внести изменения в законопроект с пакетом реформ, направленный в парламент.

Ранее газета Clarin написала, что на встрече с министрами Милей сказал, что «оставит без единого песо» губернаторов, которые просят изменить законопроект с пакетом реформ, направленный правительством в парламент. По данным TN, вину за утечку возложили на Ферраро.