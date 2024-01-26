Лидер Аргентины Милей уволил министра инфраструктуры за утечку информации
Буэнос-Айрес, 26 января, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Министра инфраструктуры Гильермо Ферраро отправил в отставку президент Аргентины Хавьер Милей за утечку информации о содержании встречи кабинета министров. Об этом 25 января сообщил телеканал TN.
Официального подтверждения информации об отставке Ферраро от аргентинских властей пока нет. При этом Милей поставил знак одобрения в соцсети Х под сообщением пользователя.
«Министерство инфраструктуры прекратит существование и станет департаментом под управлением Тото [Луиса] Капуто, мегаминистра экономики. Отличное решение», — эта публикация понравилась Милею.
Если информация о слиянии ведомств соответствует действительности, то в Аргентине останется лишь восемь министерств. До вступления Милея в должность главы государства в Аргентине было 18 министерств, но аргентинский лидер, придя к власти, сократил их число до девяти.
Уточняется, что поводом к отставке Ферраро стала публикация в газете Clarin, где указывалось, что на встрече с министрами Милей пообещал оставить «без единого песо» губернаторов, которые просят внести изменения в законопроект с пакетом реформ, направленный в парламент.
Ранее газета Clarin написала, что на встрече с министрами Милей сказал, что «оставит без единого песо» губернаторов, которые просят изменить законопроект с пакетом реформ, направленный правительством в парламент. По данным TN, вину за утечку возложили на Ферраро.