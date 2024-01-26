Киев, 26 января, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Украина рано или поздно оставляет своих раненых без какой-либо помощи, заявил бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в интервью изданию «Украинская правда».

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают…», — сказал он.

Военнослужащий сам столкнулся с таким отношением. Офицер потерял ногу во время неудачного наступления ВСУ летом 2023 года. Мельник пожаловался на то, что назначенной по инвалидности пенсии не хватает для нормальной жизни.

Он также отметил, что не знает ни одной истории, когда бы украинские власти помогали раненым военным. Офицер обратился к киевскому режиму с вопросом о том, как власти представляют себе дальнейшее общение с бывшими участниками боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября раненый украинский пленный Валерий Вавко заявил, что украинские власти не желают обменивать тяжело раненных бойцов ВСУ, поскольку не желают оказывать им помощь. В ходе боёв в районе Кременной (ЛНР) он получил ранение в спину и у него парализовало нижнюю часть тела.

19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли более 383 тыс. военнослужащих погибшими и ранеными.

17 января стало известно, что, по некоторым данным, медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими бойцами на фоне активных действий ВС РФ на купянском направлении. Из-за боёв ВСУ несут большие потери.